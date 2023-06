Oscar-Gewinnerin Glenda Jackson mit 87 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt. Glenda Jackson war schon in jungen Jahren als Schauspielerin bekannt geworden. Nachdem sie die Schule ohne Abschluss verlassen hatte, um ihren Traum zu erfüllen, hatte sie wenig später regelmäßige Engagements am Theater. Doch dabei sollte es nicht bleiben – auch in der Filmbranche konnte die Britin Fuß fassen. Nun wurden allerdings traurige Neuigkeiten publik: Glenda ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

"Glenda […] ist heute Morgen in ihrem Haus in London nach kurzer Krankheit im Kreise ihrer Familie friedlich gestorben", erklärte ihr Agent Lionel Larner, wie Mirror berichtet. Noch vor Kurzem habe sie die Dreharbeiten zum Film "The Great Escaper" an der Seite von Michael Caine (90) abgeschlossen.

Während ihrer Schauspielkarriere konnte die 87-Jährige sogar einige Preise abräumen: 1971 erhielt sie einen Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Liebende Frauen". Nur drei Jahre später räumte sie den Nächsten ab – ebenfalls als beste Hauptdarstellerin in "Mann, bist du klasse!". Im selben Jahr erhielt sie außerdem einen Golden Globe für "A Touch of Class".

