Wegen Geld: Melanie Müller steht schon wieder vor Gericht!

Sie muss sich schon wieder vor Gericht verantworten. Melanie Müller (35) hatte sich in der Vergangenheit als Realitystar und später auch Schlagersängerin einen Namen gemacht. Doch inzwischen häufen sich die Negativschlagzeilen um die einstige Bachelor-Kandidatin. Immer wieder werden der Blondine Verbindungen in die rechte Szene nachgesagt – sie soll sogar den Hitlergruß gezeigt haben, weshalb sie schon vor Gericht stand. Und nun wurde Melanie erneut angezeigt.

Im Mai des vergangenen Jahres hätte der Ballermann-Star eigentlich bei einer Veranstaltung auftreten sollen, die jedoch aufgrund des Ukraine-Kriegs abgesagt wurde. Darüber sei Melanie laut der Veranstalterin Bea Gode sofort in Kenntnis gesetzt worden. "Nur Frau Müller […] will mehr Geld, mehr als [ihr] zusteht", erklärte die Veranstalterin gegenüber RTL. Laut Vertrag stünden ihr 80 Prozent der Gage zu, doch sie fordere außerdem 19 Prozent Umsatzsteuer. "Bei Schadensersatzforderungen dieser Art werden laut Gesetz nur Nettobeträge erstattet, weil keine steuerbaren Leistungen erbracht wurden", berichtet Bea weiter. Das soll am 21. Juni vor dem Amtsgericht Peine geklärt werden.

Erst Ende des vergangenen Monats berichtete Bild von einer weiteren Anklage gegen Melanie. Der Polizei lag wohl ein Video vor, das die zweifache Mutter zeigte, wie sie mehrfach "Sieg Heil" gerufen haben soll und den rechten Arm in die Höhe reckte. "Der Angeschuldigten liegt zur Last, in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2022 in Leipzig als Sängerin auf einer Veranstaltung öffentlich von der Bühne aus mehrfach den sogenannten 'Hitlergruß' in Richtung des Publikums gezeigt zu haben", erklärte ein Polizeisprecher.

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

RTL / Frank W. Hempel Melanie Müller bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-TV-Star

