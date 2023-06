Messerangriff: Fußballstar Quincy Promes muss in den Knast!

Das Urteil steht! Quincy Promes (31) startete seine Fußballkarriere in der niederländischen Eredivisie, wo er beim FC Twente Enschede und den Go Ahead Eagles Deventer spielte. Im August 2014 schloss er sich dem russischen Erstligisten Spartak Moskau an. Seither gilt der 31-Jährige als einer der besten Spieler in der russischen Liga. Damit könnte es nun allerdings vorbei sein: Quincy muss wegen schwerer Körperverletzung in Haft!

Die Tat hatte sich auf einer Familienfeier im Juli 2020 zugetragen, auf der Promes einem Cousin mit einem Messer ins Bein gestochen hatte – dieser war dabei schwer verletzt worden. Der Grund: Der Vetter soll einem Familienmitglied eine Halskette gestohlen haben. Daraufhin wurde der holländische Fußballstar wegen versuchten Mordes angeklagt – jetzt steht sein Urteil fest: 18 Monate Haft wegen schwerer Körperverletzung und 7.000 Euro Schadensersatz für das Opfer.

Dabei hatte die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft für den früheren Flügelspieler gefordert. Während Quincy die Vorwürfe gegen ihn abstritt, bestätigen laut Bild einige Augenzeugen die vorsätzliche Körperverletzung. Promes soll unter anderem gesagt haben: "Er hat bekommen, was er verdient hat." Zudem hätte der Fußballstar nach Angaben von Dutch News eine mildere Strafe bekommen, wenn er an der Verhandlung teilgenommen hätte.

Getty Images Quincy Promes im September 2021

Getty Images Quincy Promes im März 2023

Getty Images Quincy Promes, Nationalspieler

