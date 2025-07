Tyler Perry erscheint trotz Millionenklage bei Premiere

Tyler Perry hat sich am 10. Juli bei der Premiere seines neuesten Films "Madea’s Destination Wedding" in Atlanta gezeigt. Trotz einer erst kürzlich eingereichten, 222 Millionen Euro schweren Klage eines Schauspielers gegen ihn wirkte der 55-Jährige bei dem Event gelassen und gut gelaunt. Der Film, der am 11. Juli auf Netflix veröffentlicht wurde, ist der dreizehnte Teil der erfolgreichen Madea-Reihe, in der Tyler selbst die Rolle der titelgebenden Matriarchin übernimmt.

Vor weniger als einem Monat hatte der Schauspieler Derek Dixon eine Klage wegen sexueller Belästigung und "sexuell ausbeuterischen" Umgangs gegen Tyler, für den er in dessen Serien "The Oval" und "Ruthless" vor der Kamera stand, eingereicht. Zeitgleich zur Madea-Premiere äußerte er sich nun erstmals öffentlich zu seiner Klage. In einem The Hollywood Reporter-Interview erklärte er, dass er es als seine Pflicht empfinde, für die Würde zukünftiger Kreativer einzustehen.

Die Vorwürfe gegen den Regisseur und Schauspieler werfen einen Schatten auf seine Karriere, die er sich über Jahre hinweg aufgebaut hat. Tyler selbst hat sich bisher nicht öffentlich geäußert, ließ aber durch seinen Anwalt die Vorwürfe als unbegründet und als "einen geplanten Versuch des Betrugs" zurückweisen.

Getty Images Tyler Perry bei der Premiere zu "Madea", Juli 2025

Instagram / derek__dixon Derek Dixon, Schauspieler

