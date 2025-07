In neuem Song: Rapperin Loredana schießt gegen Domiziana

Rapperin Loredana (29) hat erneut für Aufsehen gesorgt. In einem Song ihrer neuen Doppelsingle "Emotion/Outro" richtet die Schweizerin deutliche Seitenhiebe an ihre Kollegin Domiziana und zieht dabei keine Samthandschuhe an. Mit den Zeilen "Geld kommt, Geld geht, sag mir: Was ist profitabler? B*tch, es ist Loredana, nicht Domziana" macht die Rapperin ihre Abneigung deutlich und grenzt sich von der "Ohne Benzin"-Interpretin ab. Sie stellt sich quasi über ihre Kollegin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Loredana offenbar aus dem Nichts andere Rapperinnen angreift. Bereits zuvor hatte Loredana in ihrem Song "Surprise" Anspielungen auf ihre Kolleginnen Shirin David (30) und Katja Krasavice (28) gemacht. In dem Lied rappt sie beispielsweise: "Ihr macht auf feministisch, aber nennt euch B*tches" – für viele Fans ein offensichtlicher Diss gegen Shirin und Katja, die in ihren Songs gern solche Worte verwenden.

Generell scheint Loredana ein großes Problem mit ihren Kolleginnen zu haben, die sich offen als Feministinnen positionieren. Wie sie in einem Interview im Januar preisgab, ist Loredana nämlich der Meinung, Frauen hätten mittlerweile mehr Rechte als Männer. Für diese Aussage erntete die Musikerin heftige Kritik. Doch diese stieß bei der "Jetzt rufst Du an"-Interpretin offenbar auf taube Ohren. "Ich distanziere mich von nichts, was ich gesagt habe und noch viel wichtiger, ich entschuldige mich für gar nichts", stellte sie im Anschluss in einem TikTok-Video klar.

Collage: Getty Images, Getty Images Loredana und Domiziana, Musikerinnen

Getty Images Domiziana im November 2024

Getty Images Shirin David bei den Bambi-Awards im Jahr 2024