Todesursache endlich bekannt: Daran starb Cody Longo (†34)

Gerichtsmediziner deckt auf! Cody Longo (35) wurde durch sein Mitwirken in der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht" weltweit bekannt. Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten – im November 2020 wurde der TV-Star wegen häuslicher Gewalt inhaftiert, kam kurzer Zeit später aber wieder auf freien Fuß. Im Februar dann der große Schock: Der gerade mal 34-Jährige wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Nun steht fest: Cody starb an chronischem Alkoholismus!

Rund ein halbes Jahr nach seinem Tod liegt TMZ der Autopsie-Bericht des Schauspielers vor. Laut des Gerichtsmediziners verstarb die TV-Bekanntheit nicht eines natürlichen Todes: Der übermäßige Alkoholkonsum habe schließlich zum Versagen seiner Organe geführt. In dem Bericht steht zudem, dass Codys Körper bereits verwest war, als er tot aufgefunden wurde – in einem Raum, der übersät mit Alkoholflaschen war.

Seine Familie und Angehörigen berichteten dem Newsportal, dass sein Tod sie nicht wirklich überraschte – denn: Laut ihnen hatte der Darsteller schon seit Jahren mit Alkoholmissbrauch zu kämpfen. Erst im vergangenen Sommer begab sich Cody deshalb in eine Reha-Klinik.

