Tammy Hembrow verkauft Hochzeitskleider nach Trennung

Tammy Hembrow (31) hat angekündigt, ihre drei Hochzeitskleider zu verkaufen, nur sieben Monate nach ihrer Hochzeit mit Matt Zukowski. Die Fitness-Influencerin, die ihre Trennung von dem Love Island-Star im Juni bekannt gab, erklärte in einem TikTok-Video, dass die Kleider keine "sentimentale Bedeutung" mehr für sie hätten. Die von Vera Wang (76) entworfenen Kleider – darunter ein rosafarbenes Tüllkleid, ein schlichtes Bustier-Modell und ein kurzes Korsettenkleid mit dramatischer Schleppe – sollen ursprünglich im Rahmen eines Sponsoring-Deals kostenlos zur Verfügung gestellt worden sein, wie im Podcast "Outspoken" enthüllt wurde. "Wer eins kaufen will, meldet euch", ermunterte Tammy ihre Fans.

Die Trennung von Matt kommentierte Tammy in einem emotionalen Video, in dem sie zugab, bei der Partnerwahl nicht immer die besten Entscheidungen getroffen zu haben. Matt hatte bereits zuvor auf Instagram erklärt, dass die Trennung nicht leichtgefallen sei, betonte aber, dass sie sowohl für sie selbst als auch für Tammys drei Kinder das Beste sei. Trotz der schwierigen Situation bat das ehemalige Paar um Privatsphäre, während sie sich in ihre neuen Lebensumstände einfinden. Unterdessen sorgen Tammys TikTok-Videos weiterhin für Gesprächsstoff. Ein kürzlich geposteter Anruf bei ihrem Ex-Verlobten Reece Hawkins, mit dem sie die Kinder Wolf und Saskia hat, ließ Fans spekulieren, ob eine mögliche Versöhnung anstehen könnte.

Tammy, die als erfolgreiche Unternehmerin bekannt ist, teilt regelmäßig Einblicke in ihr turbulentes Privatleben mit ihrer Öffentlichkeit. Fans des Social-Media-Stars zeigten sich in den Kommentaren ihrer Posts sowohl unterstützend als auch hoffnungsvoll für ihre Zukunft und eine mögliche Rückkehr zu Reece, mit dem sie viele Jahre ihres Lebens teilte. "Ich habe Fehler gemacht, aber ich werde daran wachsen", sagte Tammy in ihrem Video und versicherte, dass ihr Hauptfokus weiterhin auf ihren Kindern liege. Die dreifache Mutter, die über 16 Millionen Follower auf Instagram hat, bleibt trotz aller Herausforderungen ein Vorbild für viele und zeigt, wie sie auch schwierige Lebensphasen bewältigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Matthew Zukowski und Tammy Hembrow, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tammyhembrow Reece Hawkins und Tammy Hembrow mit ihren Kindern Saskia und Wolf