Bei Cody Longo (32) klickten die Handschellen! Der US-amerikanische Schauspieler wurde vor allem durch seine Rollen in dem Musical-Film "Fame – Der Weg zum Ruhm" und der Sportkomödie "Girls United" einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Auch in der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht" wirkte der sympathische Darsteller mit. Doch jetzt geriet Cody mit dem Gesetz in Konflikt: Er wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet!

Laut TMZ soll der 32-Jährige vergangenen Samstag in Tennessee von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sein. Cody sei zu Hause betrunken gewesen und habe seiner Frau Stephanie vorgeworfen, ihn zu betrügen. Daraufhin sei die Situation eskaliert, woraufhin Cody seiner Partnerin gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Stephanie habe Verletzungen am Kiefer und Hals erlitten, soll sie gegenüber den Beamten gegenüber angegeben haben.

Am darauffolgenden Tag soll Cody dem Newsportal zufolge nach einer Kautionszahlung von umgerechnet 2.100 Euro wieder auf freien Fuß gekommen sein. Bisher reagierte er noch nicht öffentlich auf die Anschuldigungen seiner Frau. Das Paar ist seit 2015 verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder.

Instagram / codylongo Cody Longo und seine Frau Stephanie, 2020

Getty Images Cody Longo bei den Oscars im Jahr 2018

Getty Images Cody Longo in Hollywood, 2013

