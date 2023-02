Schauspieler Cody Longo ist mit nur 34 Jahren gestorben

Tragische Nachrichten von Cody Longo (34). Durch den Musical-Film "Fame – Der Weg zum Ruhm", die Seifenoper "Zeit der Sehnsucht" oder auch die Komödie "Girls United" erlangte der Schauspieler Berühmtheit. Im November 2020 sorgte er dann jedoch für Negativ-Schlagzeilen. Der Darsteller wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet, kam aber kurz darauf gegen Kaution frei. Doch nun ist Cody im Alter von gerade einmal 34 Jahren gestorben.

Von dem Todesfall erfuhr TMZ von einem Familienmitglied. Demzufolge soll seine Leiche am Mittwoch in seinem Bett in Texas aufgefunden worden sein. Seine Frau Stephanie habe ein ungutes Gefühl gehabt, weil sie ihn nicht erreichen konnte. Als die Polizei nach dem Rechten sehen wollte, hat sich ihr grausamer Verdacht bestätigt. Eine offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt, sein Umfeld vermutet jedoch einen Alkohol-Rückfall, der ihn schließlich das Leben kostete.

Codys Gattin Stephanie sprach bereits mit TMZ über ihren Verlust. Ihr zufolge habe er hart an sich gearbeitet, um für seine drei Kinder zu kämpfen. "Er war ein großartiger Vater und der beste Ehemann. Unsere ganze Welt ist zerbrochen", betonte sie.

Cody Longo, Schauspieler

Cody Longo in Hollywood, 2013

Cody Longo im August 2018 in New York City

