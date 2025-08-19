Plant Influencerin Ana Johnson eine Gender-Reveal-Party?

Ana Johnson (32), die durch ihre Social-Media-Präsenz bekannt geworden ist, erwartet ihr zweites Kind. Auf Instagram teilte die Influencerin ihre Gedanken zu einer möglichen Gender-Reveal-Party mit ihren Followern. Sie und ihr Mann Tim Johnson haben vor wenigen Tagen erstmals darüber gesprochen, ob sie das Geschlecht des Babys wie beim ersten Mal in einem größeren Rahmen enthüllen wollen. "Wir sind uns noch etwas unsicher, ob es wieder eine Feier geben wird oder ob Tim und ich uns zu zweit einfach überraschen lassen", verriet sie ehrlich.

Die erste Gender-Reveal-Party scheint der Familie in bester Erinnerung geblieben zu sein. Ana beschrieb den damaligen Tag als "wirklich unglaublich schön und irgendwie heilend für uns alle". Freunde und Familie seien eingeladen gewesen, nachdem das Paar eine lange Kinderwunschreise hinter sich hatte. Diesmal, so sagt sie, könnten sie jedoch auch dazu tendieren, die Überraschung in einem intimeren Rahmen zu erleben.

Ana und Tim, die seit Längerem ihre Familienplanung offen mit ihrer Community teilen, hatten vor Kurzem die frohe Nachricht ihrer Schwangerschaft bekannt gegeben. Der Wunsch nach weiterem Nachwuchs war durch einen Embryotransfer in Erfüllung gegangen. Die Influencerin zeigte sich überwältigt von ihrem Glück und berichtete, dass sie den Moment noch kaum fassen können. Ihr erster Sohn sorgte damals für große Freude bei ihren Fans, die Ana und Tim von Anfang an unterstützten und ihre Reise voller Anteilnahme begleiteten.

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson im Juli 2025

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihre Familie, 2025

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui