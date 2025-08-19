67. Geburtstag: Madonna wird mit XXL-Labubu-Torte überrascht

Madonna (67) hat am vergangenen Wochenende ihren Geburtstag im großen Stil gefeiert. Die Pop-Ikone veranstaltete eine luxuriöse Geburtstagsparty in der Villa Il Palagio in der Toskana, die Sting (73) und Trudie Styler (71) gehört. Begleitet wurde sie von ihrem Freund Akeem Morris sowie einigen ihrer Kinder, darunter Sohn Rocco (25) und Tochter Lourdes (28). Nach einem Besuch des berühmten Pferderennens Palio di Siena vergnügte sich die Gruppe bei einem exklusiven Dinner mit Feuerwerk. Ein Highlight der Feier war eine riesige Labubu-Kuchenfigur, die mit Madonnas legendärem kegelförmigen BH geschmückt war und die die Aufschrift "Happy birthday, Madudu" trug.

Die historische Villa Il Palagio, die auf einem 900 Hektar großen Weinberg liegt, bot die perfekte Kulisse für die Feier. Für knapp 21.000 Euro lässt sich das Anwesen für zwei Nächte mieten. Vor dem exklusiven Dinner hatte Madonna das mittelalterliche Rennen von einem Balkon aus bestaunt. Beeindruckt schrieb die Sängerin zu einem Instagram-Reel, das Eindrücke des Rennens und ihres Geburtstages zeigt: "Mein Traum war es seit vielen Jahren, das Palio-Pferderennen in Siena zu sehen, das seit 1482 an meinem Geburtstag, dem 16. August, stattfindet! Es gibt keine Worte, um die Aufregung, die Spannung und die ganze Pracht zu beschreiben! Ein wahrhaft heiliges Ritual – Tausende Menschen, die vor dem Start in ehrfürchtige Stille verfallen! Das Rennen selbst ist unbeschreiblich. Grazie Mille! Träume werden wahr! Alles Gute zum Geburtstag für mich! Ciao Italia!"

Mit der Labubu-Torte griff Madonna zudem einen echten Popkultur-Trend auf: Die plüschige Figur sorgt seit Monaten auf Social Media für einen Hype. Stars wie Rihanna (37) und Dua Lipa (29) sind längst Fans des kuriosen Maskottchens. Doch Madonna hat nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch musikalisch Großes vor: Die Sängerin arbeitet derzeit mit Produzent Stuart Price an einem Nachfolger ihres Erfolgsalbums "Confessions on a Dance Floor" (2005) – sehr zur Freude ihrer Fans.

