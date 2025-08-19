Vanessa Hudgens zeigt Babybauch im lässigen Festivallook

Vanessa Hudgens (36) sorgt für Begeisterung bei ihren Fans, als sie am Wochenende bei einem EDM-Konzert in Los Angeles ihren Babybauch präsentierte. Die Schauspielerin trug ein weißes Crop-Top mit Schnürdetails und ließ den unteren Teil locker, um stolz ihre wachsende Babybauchkugel zu zeigen. Der Anlass? Ein Auftritt der Band Rüfüs Du Sol, deren Konzert Vanessa als "episch" bezeichnete. Ihren Look und die Eindrücke des Auftritts teilte sie mit ihren Fans in einem Beitrag auf Instagram.

Zu ihrer weißen Bluse kombinierte die High School Musical-Berühmtheit lässige, weit geschnittene Jeans, klobige schwarze Boots und einen blauen Wildledermantel mit Fell-Details. Mit blau getönter Sonnenbrille und Locken in natürlicher Optik strahlte sie pure Coolness aus. Inmitten eines Meeres aus Lichtern filmte sie die Stimmung im Stadion, tanzte zu den Beats der Gruppe und hielt das farbenfrohe Feuerwerk am Ende des Konzerts mit ihrem Handy fest.

Der Abend fand rund einen Monat nach Vanessas Schwangerschaftsverkündung statt, die im Juli 2025 mit einem Instagram-Post und den Worten "Runde zwei!" veröffentlicht wurde. Sie und ihr Ehemann Cole Tucker (29) sind bereits Eltern eines gemeinsamen Kindes. Der erste Nachwuchs des Paares, eine Tochter, erblickte im Juli 2024 das Licht der Welt. Ob sie dieses Mal wieder ein Mädchen oder doch einen Jungen erwarten, ist bisher nicht bekannt.

