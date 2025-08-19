Kim Kardashian teilt seltenes Foto mit verstorbenem Vater

Kim Kardashian (44) schwelgt in Erinnerungen. Die Unternehmerin teilte ein bislang nie gezeigtes Kinderfoto, auf dem sie Seite an Seite mit ihrem verstorbenen Vater Robert (†59) und ihrer Mutter Kris Jenner (69) zu sehen ist. Das Bild zeigt die Reality-TV-Ikone als kleines Mädchen, während ihre Eltern liebevoll in die Kamera lächeln. Das Foto kommentierte Kim schlicht mit: "Dad, Mom und ich." Robert war ein erfolgreicher Anwalt, der 2003 im Alter von 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs verstarb.

Kim erinnert immer wieder an ihren verstorbenen Vater und möchte sogar beruflich in seine Fußstapfen treten. Sie verfolgt eine juristische Laufbahn, inspiriert von ihrem Vater, der als Anwalt unter anderem durch den berühmten O.J.-Simpson-Mordprozess bekannt wurde. Kürzlich konnte die vierfache Mutter ihr Studienprogramm in Rechtswissenschaften abschließen und arbeitet daran, ihre Anwaltsprüfung zu bestehen. Zudem setzt sie sich aktiv für Reformen im amerikanischen Strafvollzug ein.

Nicht nur Kim erinnert sich immer wieder gerne an Robert zurück. In einer Episode der Realityshow The Kardashians unterhielt sich Kim gemeinsam mit ihren Schwestern Khloé (41) und Kourtney Kardashian (46) über ihren Vater. Insbesondere die bedingungslose Unterstützung trotz seiner Strenge wurde von den Schwestern hochgehalten. Während Kim und Khloé scherzen, dass er über manche ihrer Entscheidungen nicht erfreut gewesen wäre, ist Kourtney überzeugt, dass Robert sich über die engen Familienbande und die gemeinsamen Werte seiner Kinder gefreut hätte. Als gläubiger Christ hatte er stets Wert auf Zusammenhalt und Unterstützung gelegt, Werte, die die Kardashian-Familie bis heute lebt.

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Mai 2025

Instagram / kimkardashian Kim, Khloé und Kourtney Kardashian