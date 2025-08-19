Neues Buch enthüllt Prinz Andrews Tyrannei im Königshaus

Prinz Andrew (65) steht im Mittelpunkt neuer Skandalvorwürfe: Autor Andrew Lownie beschreibt in seiner Biografie "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" angeblich zahlreiche Fälle von Machtmissbrauch und Schikanen gegenüber Palast-Mitarbeitern. Der inzwischen nicht mehr aktive Royal soll während seiner Karriere Angestellte wiederholt gedemütigt haben, etwa indem er sie wegen falscher Titelbezeichnungen zurechtwies oder sie aus anderen scheinbar belanglosen Gründen beleidigte. Die Berichte umfassen auch absurde Vorfälle wie das Herbeirufen von Personal über mehrere Stockwerke, nur um Vorhänge öffnen zu lassen.

Besonders entlarvend ist ein Vorfall aus dem Jahr 2005, bei dem der Herzog von York einen Mitarbeiter im königlichen Anwesen Hillsborough Castle scharf kritisierte, weil dieser angeblich den Titel seiner Großmutter, Queen Elizabeth The Queen Mother, falsch verwendet habe. Laut Andrew Lownie habe Andrew den Mitarbeiter in einer Weise verspottet, die in einer Respektlosigkeit gipfelte, die jegliches Mitgefühl vermissen ließ. Dazu kommen Berichte über weitere herabwürdigende Vorfälle – vom Aufzwingen unangenehmer Situationen für Staatsgäste bis hin zum Mobbing von Mitarbeitern aus teils skurrilen Anlässen, etwa wegen eines Kleidungsstücks.

Auch in jüngerer Zeit sorgte Andrew immer wieder für Negativschlagzeilen. Es wurde berichtet, dass er sich auf seinem Anwesen in Windsor gegenüber Arbeitern äußerst ungehobelt verhalten habe. Die Anlage von Bodenschwellen auf dem Gelände soll seinen Unmut erregt haben. Bereits früher galt Andrew schon als jemand, der sich seines Status bewusst war und diesen nach Aussagen von Insidern oft übermäßig ausspielte. Trotz solcher Vorwürfe reagierte bislang weder er selbst noch der königliche Palast auf diese Enthüllungen, da Andrew seit einiger Zeit aber auch kein aktives Mitglied der britischen Monarchie mehr ist.

Getty Images Prinz Andrew, März 2024

Getty Images Prinz Andrew beim traditionellen Gottesdienst an Ostern, April 2025