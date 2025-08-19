"Grund für Trennung": Jannik steht laut Yeliz Koc auf Männer

Jannik Kontalis (29) und Yeliz Koc (31) gehen nach einem zweiten Anlauf seit einiger Zeit wieder getrennte Wege. Die genauen Gründe für das erneute Scheitern der Beziehung behielten die beiden Realitystars für sich – bis jetzt! Eine wilde und öffentlichkeitswirksame Partynacht von Jannik und Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) ist derzeit Gesprächsthema in der Welt des Reality-TVs. Doch nicht nur Fans und Kollegen aus der Branche melden sich zu der Sause zu Wort – auch Yeliz gibt nun ihren Senf im Netz dazu und verrät gleichzeitig den Grund für die erneute Trennung auf Instagram: "Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen."

Die Dschungelcamp-Bekanntheit erklärt, dass sie den Grund für das Beziehungsaus bislang nur für sich behielt, da sie Jannik nicht outen wollte. Nach den Kuschel-Pics mit Bill, die durchs Netz schwirrten, entschloss sich die 31-Jährige, ihr Schweigen endlich zu brechen, wie sie weiter ausführt: "Jetzt, wo es sowieso öffentlich ist, kann ich euch den erneuten Trennungsgrund nennen – und das war der Grund."

Jannik hat sich bereits in Bezug auf die Äußerungen seiner Ex auf Instagram zu Wort gemeldet. "Das ist Rufmord auf einem ganz anderen Level. Das ist alles falsch, gelogen und das sind komplette Unwahrheiten, was uns angeht", stellt er klar. Er sei fassungslos darüber, dass Yeliz jeweilige Behauptungen aufstelle. Laut ihm sei die Trennung anders abgelaufen: "Ich bin gefahren und wollte dich nie wieder sehen, nicht du, Yeliz Koc."

Katrin Hautner / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024