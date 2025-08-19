Kurz vor Staffelstart: Alle Infos zu "Die Höhle der Löwen"

Die beliebte Gründershow Die Höhle der Löwen startet am 28. April um 20:15 Uhr in ihre 17. Staffel. Moderator Amiaz Habtu (48) bleibt auch diesmal das vertraute Gesicht der Sendung, während sich in der Jury einige Veränderungen abzeichnen. Nils Glagau (49), Tijen Onaran und Tillmann Schulz (35) sind in dieser Staffel zum letzten Mal dabei und kämpfen noch einmal um die besten Geschäftsideen. Neue Folgen laufen montags bei VOX – jeweils eine Woche früher schon exklusiv bei RTL+.

Im Mittelpunkt der Show stehen erneut spannende Start-up-Projekte, die versuchen, die prominente Jury von ihren Ideen zu überzeugen. Unternehmer wie Carsten Maschmeyer (66), Judith Williams (53), Dagmar Wöhrl (71) oder Ralf Dümmel (58) haben dabei die Chance, in innovative Produkte zu investieren und erhalten im Gegenzug Unternehmensanteile. Mit Kapital und Expertise können alle Beteiligten von einem erfolgreichen Deal profitieren. Ergänzt wird die Investorenriege in dieser Staffel außerdem durch Janna Ensthaler, Tijen Onaran und Tillmann Schulz.

Die neue Staffel verspricht wie gewohnt Unterhaltung, packende Verhandlungen und inspirierende Geschichten. Für besonderes Aufsehen sorgte zuletzt ein bekanntes Gesicht: Lena Gercke (37) verstärkt das Löwen-Team in einzelnen Episoden als Gast-Investorin. Das Model, das als erste Siegerin von Germany's Next Topmodel bekannt wurde, beschreibt ihre Teilnahme als besondere Herausforderung und Bereicherung. Mit prominenten Gästen und einer etablierten Jury darf sich das Publikum auf eine abwechslungsreiche und spannende Staffel freuen.

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Investoren der 16. Staffel von "Die Höhle der Löwen"

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige Anzeige

Instagram / ralfduemmel_dsprodukte Die Höhle der Löwen, Start-Up "Tinus" mit den Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel