Nach Calanthas Leak: Loredana Wollny bestätigt zweites Kind
- Anna Seebauer
Lesezeit: 2 min

Loredana Wollny (21) hat auf Instagram zauberhafte Neuigkeiten verkündet: Die Reality-TV-Darstellerin ist wieder schwanger! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Servet strahlt sie auf einem Foto überglücklich in die Kamera, während sie stolz einen positiven Schwangerschaftstest präsentiert. Zu dem Bild schreibt Loredana: "Zwei kleine Herzchen, die unser Leben vollkommen machen. [...] Wir können kaum erwarten, zu sehen, wie groß die Freude unserer kleinen Familie wird." Das Paar erwartet damit sein zweites Kind und die Vorfreude auf das neue Familienmitglied ist riesig.

Auf ihre Ankündigung hin überschlagen sich die Fans in den Kommentaren mit Glückwünschen. "Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft" und "Eine wunderschöne Kugelzeit wünsche ich dir" gehören zu den liebevollen Nachrichten, die unter dem Instagram-Beitrag zu finden sind. Besonders rührend: Auch Loredanas Schwester Estefania meldet sich euphorisch zu Wort. Sie schrieb: "Tante Fania kann es kaum erwarten, dich im Arm zu halten. Ich liebe dich jetzt schon unendlich." Die positive Resonanz und die große Anzahl an Kommentaren zeigen: Die Wollny-Familie kann auf eine große und treue Fan-Community bauen.

Rund um Loredanas zweite Schwangerschaft gab es in den letzten Tagen schon einige Gerüchte. Vor wenigen Stunden plauderte Loredanas Schwester Calantha Wollny (24) die schöne Neuigkeit nämlich schon im Netz aus. "Ich wünsche dir alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, Loredana", schrieb Calantha in ihrer Instagram-Story. Laut Informationen von Bild soll die Bekanntgabe nicht abgesprochen gewesen sein und Loredana sei "geschockt" von der Aktion ihrer Schwester.

Loredana Wollny und Servet
Instagram / loredanawollny
Loredana Wollny und Servet
Loredana Wollny und Servet Özbek, Reality-TV-Bekanntheiten
Instagram / servetozbekkk
Loredana Wollny und Servet Özbek, Reality-TV-Bekanntheiten
Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny
Instagram / randale_caly
Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny
