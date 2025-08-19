Komisches Gefühl: Samira Yavuz sorgt sich um Brustimplantate

Samira Yavuz (31) spricht offen über ein bedrückendes Thema: In ihrem Podcast "Main Character Mode" verrät der Reality-TV-Star, dass sie sich Sorgen um ihre Brustimplantate macht. "Es fühlt sich ganz dünn an, als könnte ich über meinem Nippel direkt mein Implantat anfassen", beschreibt sie das ungewohnte Gefühl. Ihre Mutter teilt die Besorgnis, weshalb Samira beschlossen hat, in der kommenden Woche einen Ultraschall durchführen zu lassen. Sie betont, dass sie keine voreiligen Schlüsse ziehen und die Situation zunächst professionell abklären möchte.

Die Implantate hatte sich Samira 2016 einsetzen lassen, als sie allgemein viel entspannter mit Schönheitsoperationen umging. Neben einer Brust-OP stand damals auch ein Brazilian Butt Lift auf ihrer Liste. Doch seit sie Mutter ist, hat sich die Sichtweise der zweifachen Mama geändert. "Seit ich Mama bin, denke ich anders über OPs", erklärt sie offen. Diese Überlegungen führen dazu, dass sie aktuell sogar eine bereits für Oktober geplante Mandel-OP infrage stellt. Ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass sie den Eingriff nicht möchte. Ihr Zögern kommt auch von Erfahrungen ihrer Familie, da Cousinen und ihre Mutter nach ähnlichen Operationen unter neuen Beschwerden wie Blasenentzündungen oder Seitenstrangangina litten.

Samira, die nach ihrer Schullaufbahn eine Ausbildung zur Permanent-Make-up-Artistin absolvierte, wurde 2018 durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor einem breiteren Publikum bekannt. Danach war sie in Shows wie Take Me Out oder Beauty & The Nerd zu sehen. 2021 lernte sie ihren späteren Ehemann Serkan Yavuz (32) in der Datingshow Bachelor in Paradise kennen. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Anfang dieses Jahres gab Samira die Trennung von dem Realitystar bekannt, da er sie mehrfach betrogen hatte.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Juli 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars