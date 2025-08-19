Calantha leakt Babynews: Loredana Wollny wollte noch warten

Calantha Wollny (24) hat mit einer Instagram-Story für mächtig Aufregung gesorgt. In dieser verriet die Reality-TV-Darstellerin, dass ihre Schwester Loredana Wollny (21) ihr zweites Kind erwartet. "Alles Gute und herzlichen Glückwunsch zur zweiten Schwangerschaft, Loredana. Deine Familie wird immer größer. Sei stolz drauf", schrieb Calantha öffentlich. Doch statt Freude gab es Zoff: Wie aus Familienkreisen zu hören ist, hatte Loredana ihre Schwangerschaft bisher geheim halten wollen, um den richtigen Moment der Bekanntgabe selbst zu bestimmen.

Nach Angaben eines Familien-Insiders, der sich gegenüber Bild äußerte, war Loredana von der Aktion ihrer Schwester "geschockt". Die Spannungen innerhalb der berühmten TV-Familie spitzen sich damit weiter zu. Calantha, die bereits als das schwarze Schaf der Familie gilt, steht seit Längerem im Streit mit ihrer Mutter Silvia Wollny (60), die Calanthas Tochter Cataleya adoptiert hat. Ob die Enthüllung der Babynews aus Rache an der Familie geschah, bleibt bisher unklar, doch die ohnehin angespannte Situation wird dadurch sicherlich nicht verbessert. Weder Loredana noch ihr Ehemann Servet, der Vater ihres ersten Sohnes Aurelio, äußerten sich bislang zu dem Vorfall.

Der Familienzuwachs war allerdings nicht ganz überraschend. Immer wieder hatte Loredana durchblicken lassen, dass sie und Servet sich weiteren Nachwuchs wünschen. Die beiden setzen in ihrer Beziehung auf viel Liebe und Stabilität, besonders mit Blick auf ihre Kinder. Doch die Spannungen mit Calantha dürften den freudigen Anlass trüben. Schon in der Vergangenheit machte sie durch impulsive Aktionen von sich reden, was sie unter Fans und in der Familie selbst immer wieder in ein schlechtes Licht rückte. Wie Loredana auf die ungewollte Enthüllung reagieren wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Collage: Instagram / calantha_wollny_official, Instagram / loredanawollny Calantha und Loredana Wollny Collage

Instagram / loredanawollny Servet und Loredana Wollny im März 2024

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihr Ehemann Servet und Sohn Aurelio

