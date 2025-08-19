Nach Festnahme: Michael Pitt erscheint heute vor Gericht

Michael Pitt (44), bekannt aus Serien wie "Dawson's Creek" und "Boardwalk Empire", muss sich heute vor dem Kings County Supreme Court in Brooklyn verantworten. Der Schauspieler wurde bereits im Mai festgenommen und wird beschuldigt, zwischen 2020 und 2021 mehrere schwere Übergriffe begangen zu haben. Wie Mirror berichtet, soll Michael laut Anklageschrift in mindestens vier Fällen sexuellen Missbrauch und Körperverletzung begangen haben. Eine mutmaßliche Betroffene behauptet, Michael habe sie in seinem Haus in Brooklyn nicht nur sexuell angegriffen, sondern sie auch mit Gegenständen wie einem Betonblock und einem Holzbrett verletzt.

Bereits im Mai plädierte der Schauspieler auf nicht schuldig in insgesamt neun Anklagepunkten, darunter sexueller Missbrauch ersten und dritten Grades, Körperverletzung sowie versuchte Angriffe und Strangulation. Sein Anwalt, Robert Gottlieb, verteidigt seinen Mandanten entschieden: "Herr Pitt hätte niemals verhaftet werden dürfen", sagte er laut People. Robert Gottlieb erklärt weiter, die Beweislage zeige klar, dass die Anschuldigungen der mutmaßlichen Betroffenen unbegründet seien. Die Verteidigung argumentiert, die Klägerin habe gegenüber Freunden zugegeben, dass sie gelogen habe.

Michael, der vor allem für seine Rolle als Jimmy Darmody in "Boardwalk Empire" bekannt wurde, sorgte zuletzt nicht zum ersten Mal für Negativschlagzeilen. Während seiner Karriere, die einst durch Rollen in erfolgreichen Fernsehserien begann, wurde er wiederholt mit Kontroversen in Verbindung gebracht. Der Schauspieler, der sich in den letzten Jahren zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, stand bereits in der Vergangenheit wegen seines unberechenbaren Verhaltens im Fokus. Aktuelle Entwicklungen könnten seine Karriere endgültig negativ beeinflussen. Michael Pitt selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Getty Images Michael Pitt bei einem Film Festival in Rom im Oktober 2019

Getty Images Michael Pitt im Dezember 2024

Getty Images Michael Pitt, Schauspieler

