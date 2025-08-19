Thommy Schmelz war zum ersten Mal nach sieben Wochen draußen

Thommy Schmelz konnte nach längerer Zeit endlich wieder die frische Luft genießen. Kathi, die Ehefrau der Goodbye Deutschland-Bekanntheit, teilte die erfreuliche Neuigkeit auf Instagram und schrieb: "Gestern war ein guter Tag. Nach über sieben Wochen zum ersten Mal mit dem Rollstuhl einen kurzen Ausflug nach draußen." Dazu veröffentlichte sie einen Schnappschuss, auf dem sie in die Kamera schaut, während Thommy im Rollstuhl, mit dem Rücken zu ihr gewandt, neben ihr sitzt.

Die Kommentarspalte unter Kathis Posting quillt über vor freundlichen Worten und Glückwünschen. Ein Fan kommentierte: "Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich auf diese gute und schöne Nachricht gewartet habe!" Auch der Account von "Goodbye Deutschland" meldete sich zu Wort: "Wir sind stolz auf Thommy." Viele wünschen ihm weiterhin Kraft und Gesundheit und zeigen sich hoffnungsvoll, dass die Fortschritte nun stetig weitergehen.

Thommys Gesundheitszustand hatte seine Fans in den vergangenen Wochen stark beschäftigt. Der Realitystar kämpfte mit den Folgen einer schweren Pilzinfektion der Lunge sowie mit Problemen am Herzen. Außerdem musste er lange Zeit künstlich ernährt werden. Dass er nun erste Schritte in Richtung Genesung macht, gibt nicht nur ihm und seiner Familie Hoffnung, sondern zeigt auch seine starke Willenskraft. Ehefrau Kathi weicht dabei nicht von seiner Seite und unterstützt ihn liebevoll in dieser herausfordernden Zeit.

Thommy Schmelz, September 2024

Kathi und Thommy Schmelz, August 2025

Thommy und Kathrin Schmelz im Krankenhaus

