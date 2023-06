Wegen Sexflaute: Kader Loth traut ihrem Isi Seitensprung zu!

Zweifelt sie an seiner Treue? In der Reality-Soap "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" zeigen verschiedene Realitysternchen bei RTL2 ihr Leben abseits der Kameras. Darunter auch TV-Queen Kader Loth (50) und ihr Ehemann Ismet Atli. Seit fast sechs Jahren gehen die beiden nun schon als Eheleute durchs Leben – doch nicht alles läuft in ihrer Ehe rund. Weil bei ihnen der sexuelle Schwung fehlt, traut Kader ihrem Isi jetzt eine Affäre zu!

Erst vor wenigen Tagen verriet der Berliner vor laufenden Kameras, dass ihm die körperliche Nähe zu seiner Frau fehle. In der sechsten Folge von "B:Real" spricht die 50-Jährige jetzt gerade deshalb über ihre Ängste. "Wenn er die Gelegenheit ausnutzt und sich woanders den Spaß holt, dann ist das für mich ein Beziehungskiller", gesteht sie. Auf die Frage, ob Kader ihrem Isi einen Seitensprung zutrauen würde, findet die Brünette eine klare Antwort: "Ich würde jedem Mann zutrauen, dass er seine Partnerin...ja..."

Und was sagt ihr Partner zu den Vorwürfen? "Ich bin ein Mann, der sehr wählerisch ist, wirklich gerne flirtet, Faxen macht und die Bestätigung von Frauen haben möchte", offenbart der Juwelier. Dennoch versichert Ismet, dass es nie zu mehr führen würde, denn: "Äußerliches Gefallen allein reicht mir nicht aus."

Kader Loth bei den "B:Real"-Dreharbeiten

Kader Loth, Reality-TV-Ikone

Ismet Atli, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

