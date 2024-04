"Unendlich traurig": Kader Loth trauert um Schwiegermutter

Kader Loth (51) ist in tiefer Trauer um die Mutter ihres Mannes Ismet Atli. Diese emotionale Nachricht teilt sie in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans und schreibt die Worte: "Bin unendlich traurig. Ruhe in Frieden, Mutter!" Auch ihr Ehemann meldet sich auf der Social-Media-Plattform mit wenigen Zeilen bezüglich des Ablebens seines Elternteils: "Hallo, meine Lieben. Ich habe leider meine Mutter verloren. Nehme mir eine Auszeit. Euer Isi", die genauen Umstände erläuterte das Paar in diesen schweren Stunden der Trauer nicht näher.

Mit dem Sohn der Verstorbenen ist die Beauty bereits seit knapp 15 Jahren zusammen und die zwei gaben sich nach türkischem Brauch im Jahr 2017 das Jawort. Da die beiden keine eigenen Kinder bekommen können, wollen sie seit geraumer Zeit ein Kind adoptieren. Dies stellte sich bisher aber als schwieriges Unterfangen heraus – ihre Wohnung sei nämlich nicht geeignet. Kader erklärte im vergangenen Monat gegenüber Bild: "Eine Hoffnung habe ich noch. Im Ausland kann man auch Kinder adoptieren. Das würde ich gerne machen. Es spielt keine Rolle, wie alt wir sind oder was wir für eine Wohnung haben. Wir wollen einfach gute Eltern sein."

Obwohl ihre Hochzeit einige Jahre zurückliegt, hindert dies das Paar nicht daran, seine Liebe ein weiteres Mal gebührend zu feiern. Seit einiger Zeit planen Kader und Isi ihre Traumhochzeit. In einem Interview mit Promiflash plaudert der Unternehmer aus: "Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass ein Gast unzufrieden ist, weil man sich zu wenig um ihn gekümmert hat oder weil das Essen nicht schmeckt!" Die Feierlichkeiten sollen noch in diesem Jahr stattfinden.

Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

Ismet Atli und Kader Loth im Madame Tussauds in Berlin

