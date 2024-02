Planung läuft: Kader Loths Hochzeit soll perfekt werden!

Bei dieser Hochzeit darf nichts schiefgehen. Seit mittlerweile 15 Jahren ist Kader Loth (51) mit ihrem Ismet Atli zusammen. 2017 hatten sie dann auch eine Hochzeit nach türkischem Brauch abgehalten – doch das TV-Paar will noch mal feiern! Deswegen ging der Unternehmer im vergangenen Sommer erneut vor der Trash-TV-Ikone auf die Knie. Aktuell stecken die beiden mitten in der Planung – und es soll alles perfekt werden, wie Isi Promiflash erklärt!

"Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass ein Gast unzufrieden ist, weil man sich zu wenig um ihn gekümmert hat oder weil das Essen nicht schmeckt", betont Isi im Promiflash-Interview. Solche Zwischenfälle wären ein "Albtraum" – ebenso wie eine defekte Musikanlage. "Das muss schon reibungslos funktionieren. Jeder Gast, der kommt, muss sich wirklich freuen und das auch genießen", stellt der Temptation Island V.I.P.-Star klar.

Sofern bei der Planung alles klappt, wollen Kader und ihr Liebster noch in diesem Jahr erneut vor den Traualtar treten – am liebsten im Sommer. Ändern wird sich für die beiden nach der erneuten Zeremonie aber nichts. "Für mich ist das eher so eine Party unter guten Freunden, aber für Kader ist das wirklich ein Traum", erzählt Isi Promiflash.

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

Privat Ismet Atli und Kader Loth

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Ismet und Kader Loth auf dem Oktoberfest 2023

