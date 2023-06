Kader Loth will nicht: Ismet Atli ärgert sich über Sexentzug

Ismet Atli möchte Kader Loth (50) an die Wäsche! Die Reality-TV-Queen heiratete den Unternehmer im Jahr 2017. Fünf Jahre später nahmen sie gemeinsam an dem TV-Format Das Sommerhaus der Stars teil. Jetzt ist das aufbrausende Liebespaar bei "B:Real" zu sehen. In der Sendung sprach Isi über ein sehr privates Thema mit Kader. Er möchte wieder mehr Sex mit seiner Frau haben!

Bei "B:Real" überraschte Isi seine Kader mit einem romantischen Essen im Restaurant – ganz ohne Hintergedanken machte er das aber nicht. Er sehnt sich nach körperlicher Nähe zu seiner Frau! "Du bist die Erste, die schreit, komm ins Bett, dann bin ich im Bett und dann hast du Kopfschmerzen und bist eingeschlafen", ärgerte sich der Berliner. Kader erklärte daraufhin, dass sie aufgrund ihrer Wechseljahre einfach keine Lust auf Sex habe.

"Du musst Verständnis aufbringen, warum ich gerade so lustlos bin. Ich empfinde momentan für niemanden was. Das nervt mich selbst, du weißt, dass ich früher sehr aktiv war", merkte Kader an. Isi konnte das jedoch nicht nachvollziehen. Seine sexuelle Lust steige "jedes Jahr". Kader sei jedoch bereit, gemeinsam mit Isi einen Sexualtherapeuten aufzusuchen, um an ihrem Sexleben zu arbeiten.

