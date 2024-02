"Blut geleckt": Kader Loth will nun als Model durchstarten!

Kader Loth (51) hat große Pläne für ihre Zukunft! Eigentlich ist das TV-Gesicht durch zahlreiche Reality-TV-Shows bekannt. Doch das reicht ihr nun offenbar nicht mehr: Vor einigen Tagen lief sie für das bekannte Label "Namilia" über den Laufsteg der Berlin Fashion Week. An dem Modeljob scheint sie offenbar Gefallen gefunden zu haben: Kader möchte jetzt als Model so richtig durchstarten!

"Jetzt habe ich natürlich Blut geleckt und stehe schon in Verhandlungen, jetzt öfter über die Laufstege zu schweben", erklärt die Trash-Ikone gegenüber Bild. Offenbar habe sie die positive Resonanz des Publikums motiviert. Kader greift nach den Sternen: "Was hat Heidi Klum (50), was ich nicht habe? Ich denke, ich kann mich wirklich dort sehen lassen und ihr absolut das Wasser reichen. Daher werde ich diese neue Karriere gerne fortsetzen."

Die 51-Jährige hatte die Show sogar eröffnen und wieder schließen dürfen. Dass ihr diese Ehre zuteilwurde, macht Kader richtig stolz. "Ich finde es toll, dass so ein international erfolgreiches Label mich unbedingt als ihr deutsches Aushängeschild gewinnen wollte. Damit trete ich in die Fußstapfen berühmter Weltstars", schwärmte sie.

Getty Images Kader Loth bei der Berlin Fashion Week

Getty Images Kader Loth, TV-Persönlichkeit

Getty Images Kader Loth

