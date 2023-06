"The Rose"-Darsteller Frederic Forrest ist mit 86 verstorben

Traurige Neuigkeiten aus der Filmwelt! Frederic Forrest war 1972 mit seiner Rolle in "When the Legends Die" bekannt geworden. Diese schauspielerische Leistung brachte dem US-Amerikaner sogar eine Golden Globe-Nominierung für den vielversprechendsten Newcomer ein. Einige Jahre später landete er mit "The Rose" einen weiteren Erfolg. Einigen dürfte der Texaner zudem aus der Serie "21 Jump Street" bekannt sein. Nun ist Frederic im Alter von 86 Jahren verstorben.

Dies gab seine Freundin und ehemalige Kollegin Bette Midler (77) auf Twitter bekannt. Die Hocus Pocus-Darstellerin schrieb: "Der große und geliebte Frederic Forrest ist gestorben. Vielen Dank an alle seine Fans und Freunde für die Unterstützung in den letzten Monaten."

Die beiden Schauspieler hatten 1979 Seite an Seite in "The Rose" gespielt. Die heute 77-Jährige hatte in dem Rockmusical-Klassiker erstmals für die große Leinwand vor der Kamera gestanden und pflegte danach eine tiefe Freundschaft mit dem Verstorbenen. "Er war ein bemerkenswerter Schauspieler und ein brillanter Mensch, und ich hatte das Glück, ihn in meinem Leben zu haben. Er war in Frieden", fügte sie ihrem Posting hinzu.

Getty Images Frederic Forrest, Schauspieler

Getty Images Frederic Forrest, Schauspieler

Getty Images Bette Midler im Februar 2023

