Nach Rosenkrieg: Jonny Jaspers sucht Versöhnung mit Ex Laura

Jonny Jaspers scheint die Wogen zwischen sich und Laura Peuker glätten zu wollen. Die beiden Prominent getrennt-Kandidaten lieferten sich erst kürzlich einen öffentlichen Schlagabtausch im Netz – dabei wurden nicht nur Chatverläufe zwischen Jonny und seiner angeblichen Affäre veröffentlicht, sondern auch brisante Details aus der Beziehung mit Laura enthüllt. Jetzt zeigt sich der Reality-TV-Darsteller jedoch versöhnlich: "Ich möchte nicht, dass sie leidet, weint oder Schmerz empfindet. [...] Deshalb biete ich ein klärendes Gespräch an. Wann sie bereit ist", betont er in seiner Instagram-Story.

Die Ausstrahlung von "Prominent getrennt" sei für das Ex-Paar "belastend genug" und reiße alte Wunden wieder auf. Daher wolle sich der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat Zeit für Laura nehmen – ganz gleich, "ob heute, morgen oder irgendwann". Ihm liege ihr Wohlbefinden sehr am Herzen, weshalb er sich nun zu einem weiteren Schritt entschlossen habe: Er zieht sich vorerst zurück. "Sowohl von der Ausstrahlung als auch von allem Drumherum. Bitte habt Verständnis dafür", erklärt Jonny und ergänzt: "Ob wir zusammen sind oder nicht – diese Frau hat einen großen Platz in meinem Leben."

Vor wenigen Tagen standen die Zeichen allerdings noch nicht auf Frieden. Nachdem Laura den Chatverlauf ihres Ex-Partners auf ihrem Social-Media-Account vorgelesen hatte, reagierte dieser mit einem ausführlichen Statement auf seinem eigenen Profil. Darin offenbarte er, dass die beiden ehemaligen Temptation Island-Verführer wohl als Paar zu "Ex on the Beach" gegangen seien. Die Antwort der Turnerin ließ nicht lange auf sich warten: "Ich komme auf dieses krank narzisstische Verhalten gerade gar nicht klar", zeigte sie sich fassungslos und fügte hinzu: "Ich bin sprachlos, wozu dieser Mensch fähig ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit