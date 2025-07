Erste Roomtour: Nader und Louisa Jindaoui zeigen neues Haus

Nader (28) und Louisa Jindaoui (25) sind seit wenigen Wochen zurück in Deutschland. Der Fußballer unterschrieb kürzlich einen Vertrag beim Verein TSG Hoffenheim – deshalb lebt das Paar nun mit seinen zwei Kindern, Imani und Nidal, in Heidelberg. Dort haben sie eine neue Bleibe gefunden, die sie ihren Fans jetzt voller Stolz in einem YouTube-Video vorstellen. Die Familie zieht in ein Haus mit fünf Zimmern, Garten, Feuerstelle und Pool. Es gibt allerdings einen kleinen Haken. "Leute, hier ist auf jeden Fall noch Baustelle, es muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber das kriegen wir in den nächsten Wochen hin", erklärt der Sportler.

In ihrem neuen Heim haben sie auf jeden Fall reichlich Platz: Der 28-Jährige und seine Frau verfügen über ein großzügiges Wohnzimmer, aus dem eine Treppe ins Obergeschoss führt. Dort befinden sich ein Schlafzimmer mit eigenem Bad, ein Ankleidezimmer, zwei Kinderzimmer sowie ein separates Badezimmer für den Nachwuchs. Im Keller wartet zudem eine kleine Überraschung: Ein Partyraum und ein weiteres Zimmer, das sie in ein privates Gym verwandeln möchten. "Das ist schon ein kleiner Traum, muss man sagen", schwärmt Nader – und schiebt ehrlich hinterher: "Wir haben uns das nicht gekauft, wir mieten es. Wir wissen noch nicht, ob wir hier für immer bleiben wollen."

Eine Sache steht jedoch fest: Die vierköpfige Familie wird die kommenden zwei Jahre in dem Haus verbringen. "Ich habe hier einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben – beim Verein und auch für das Haus", erklärt der Kicker. Und auch wenn in ihrem neuen Heim noch einige Arbeiten anstehen und sie den Einzug "in den nächsten Tagen Schritt für Schritt" angehen wollen, fühlt sich die Familie jetzt schon pudelwohl. "Ich bin glücklich. Und ich freue mich auf die Zeit, die wir hier verbringen werden", schließt Louisa das Video ab.

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui, Juni 2025

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihren Kindern Nidal und Imani, Juni 2025

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Juni 2025