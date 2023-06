Dieses Sex-Erlebnis teilen Kim Kardashian und Hailey Bieber!

Ganz schön schlüpfrig! Kim Kardashian (42) und Hailey Bieber (26) zählen zu den wohl einflussreichsten Social-Media-Stars. Während Kim durch ihre Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians Bekanntheit erlangt hat, ist Hailey vor allem als Model tätig. Im Jahr 2021 ging die Frau von Justin Bieber (29) zudem unter die YouTuber. In der aktuellsten Ausgabe packen Kim und Hailey jetzt über ihr Sex-Leben aus – und teilen sogar ein pikantes Detail.

"Bist du jemals dem Mile High Club beigetreten?", fragt Kim zunächst das Model in deren Show "Who's in My Bathroom". Hailey antwortet darauf mit "Ja", worauf Kim mit "Ich auch" reagiert. Der Mile High Club beschreibt dabei nichts anderes als Geschlechtsverkehr im Flugzeug. Doch das himmlische Sex-Geständnis bleibt nicht der einzige private Einblick, den die beiden gewähren: Kim gesteht, dass sie "Versöhnungssex" gegenüber wütendem Geschlechtsverkehr bevorzuge. "Ist das nicht einfach am besten?", meint die 42-Jährige.

In der YouTube-Serie begrüßt Hailey regelmäßig ihre berühmten Freunde und entlockte denen schon in der Vergangenheit so das ein oder andere pikante Geheimnis. So sprach sie unter anderem mit Tänzerin Maddie Ziegler (20) über ihre Zeit als Teilnehmerin an der umstrittenen US-Show "Dance Moms".

Getty Images Kim Kardashian, Model

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im April 2023

Getty Images Maddie Ziegler, Tänzerin

