Nach Sex-Geständnis: Hailey Bieber postet Selfies aus Auto

Hailey Bieber (26) war wohl ein wenig langweilig! Das Model stand bereits für viele verschiedene Labels vor der Kamera und lief über Laufstege auf der ganzen Welt. Seit einigen Jahren geht die US-Amerikanerin nun schon mit Sänger Justin Bieber (29) gemeinsam durchs Leben. Im Plausch mit Kim Kardashian (42) verriet die Beauty erst kürzlich, dass sie einst Sex in einem Flugzeug gehabt hatte. Bloß kurz nach diesem Geständnis zeigt sich Hailey nun im Netz!

Auf Instagram lässt die 26-Jährige ihre Fans immer wieder an ihrem Alltag teilhaben. In einem aktuellen Beitrag meldet sich Hailey aus dem Auto, während sie offenbar im Stau steht, mit Selfies. Darauf schaut sie mit einer neutralen Miene in die Kamera und zeigt offenbar ihre frischgeschnittenen Haare, welche ihr knapp über den Kiefer reichen. Denn Kim Kardashian kommentiert: "Schnipp schnapp". Hailey selbst betitelt ihren Post mit: "Sommerverkehr."

In der Show "Who's in My Bathroom" stellte Kim der Ehefrau von Justin Bieber eine ziemlich pikante Frage: "Bist du jemals dem Mile High Club beigetreten?" Der Mile High Club beschreibt dabei nichts anderes als Geschlechtsverkehr im Flugzeug. Hailey gab schließlich zu: "Ja." Doch auch die Unternehmerin bekannte sich schuldig: "Ich auch."

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2023

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

