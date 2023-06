Drei Tote bei Familiendrama: Jimmie Johnson sagt Rennen ab

Jimmie Johnsons (47) Familie wird von einer schrecklichen Tragödie erschüttert. Der US-amerikanische Automobil-Rennfahrer gewann in der NASCAR Cup Series ganze siebenmal. Mit sieben Titeln ist der Rennfahrer zusammen mit Richard Petty und Dale Earnhardt Rekordsieger der NASCAR Cup Series. Doch jetzt muss Jimmie ganz stark sein: In seiner Familie hat sich ein unglaubliches Drama ereignet, das drei Menschen das Leben kostete.

Am Montagabend starben seine Schwiegereltern und ein Enkel, das berichtet die Bild. Die Polizei in Muskogee im US-Bundesstaat Oklahoma geht davon aus, dass Terry Janway (†68), die Mutter von Jimmies Ehefrau Chandra, erst ihren Ehemann Jack (†69) und anschließend ihren Enkel Dalton (†11) erschossen hat.

Die Nascar-Rennserie veröffentlichte kurz darauf ein Statement: "Wir sind traurig über den tragischen Tod der Mitglieder von Chandra Johnsons Familie. Die gesamte NASCAR-Familie spricht Chandra, Jimmie und den gesamten Familien Johnson und Janway in dieser schweren Zeit ihre tiefste Unterstützung und ihr Beileid aus." Jimmie sagte seinen Start am Wochenende beim Rennen auf dem Stadtkurs in Chicago ab.

Getty Images Jimmie Johnson, Rennfahrer

