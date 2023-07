Nach Familientragödie: Jimmie Johnson äußert sich erstmals

Jimmie Johnson (47) bricht sein Schweigen. Mit sieben Titeln gehört der US-amerikanische Automobil-Rennfahrer – zusammen mit Richard Petty und Dale Earnhardt – zu den Rekordsiegern der NASCAR Cup Series. Doch im vergangenen Monat machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Während einer Schießerei starben seine Schwiegereltern Jack und Terry und sein elfjähriger Neffe Dalton. Nun äußerte sich Jimmie erstmals zu der schrecklichen Familientragödie.

Auf seinem Instagram-Account meldet sich der 47-Jährige jetzt zu Wort. "Unsere Familie ist durch den schweren Verlust von Lynn, Jack und Dalton Janway am Boden zerstört", schreibt Jimmi in dem Statement und fügt außerdem hinzu: "Wir fühlen uns durch die große Liebe und Unterstützung in dieser unvorstellbar traurigen Zeit geehrt und bleiben dankbar für all euer Mitgefühl."

Wie unter anderem Just Jared berichtete, geht die Polizei in Muskogee im US-Bundesstaat Oklahoma davon aus, dass Terry zunächst ihre Familienangehörigen und dann sich selbst erschoss. Ein Motiv ist derzeit unbekannt und wird aktuell noch untersucht.

Getty Images Jimmie Johnson, Rennfahrer

Getty Images Jimmie Johnson im März 2022

Getty Images Jimmie Johnson im Januar 2022

