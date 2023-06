Aaron und Joshua: Das sind die sexy Söhne von Mark Keller!

Die können sich aber sehen lassen! Der Schauspieler Mark Keller (58) wurde durch seine Rolle in Alarm für Cobra 11 deutschlandweit bekannt. Nach zahlreichen Film- und Fernsehprojekten hat der gebürtige Überlinger eine feste Rolle in Der Bergdoktor. Privat wohnt der Serienstar mit seiner Frau Tülin und seinen Söhnen Aaron und Joshua am Bodensee. Doch inzwischen wird Mark von seinen Jungs ganz schön in den Schatten gestellt!

RTL traf Mark und seine Söhne Aaron und Joshua bei der Opening Night des ATP Mallorca Championships auf Mallorca. Eines steht fest: Seit geraumer Zeit muss der 58-Jährige das Rampenlicht mit seinen Kindern teilen. Das merkt er am eigenen Leib. "Mittlerweile ist es so, da siehst du, wie die Mädels nur noch am Papa vorbeilaufen oder fragen: 'Wo sind denn deine Söhne?' Und dann sage ich 'Die kommen gleich' – und dann sind sie glücklich", erzählt Mark im Interview.

Doch das findet Mark völlig okay. "So muss das auch sein", weiß der stolze Vater. Von seinen Söhnen lässt er sich aber auch ganz gerne inspirieren. Zum Beispiel dreht der "I Love You, Baby"-Darsteller gemeinsame TikTok-Videos mit seinen Kindern.

