Abnehmspritze: Robert Geiss verrät sein aktuelles Gewicht

Robert Geiss (60) hat Grund zur Freude: Der Unternehmer feierte zuletzt große Abnehmerfolge. Zwölf Kilogramm soll er insgesamt abgespeckt haben. "Ich wiege jetzt 85 Kilo. Das ist mein absolutes Wohlfühlgewicht. Mehr will ich nicht abnehmen", erklärt er gegenüber Bild und freut sich: "Nebenbei ist auch noch mein hoher Blutdruck runtergegangen." Wie hat er das geschafft? Der Die Geissens-Star gesteht offen und ehrlich, dass auch er sich auf die Abnehmspritze Ozempic verlässt. In Hollywood erlebt das Medikament, welches eigentlich für Diabetiker entwickelt wurde, derzeit einen riesigen Hype.

Und auch der Familienvater betont, wie leicht ihm das Abnehmen gefallen ist. "Ich habe ansonsten so gut wie nichts eingestellt und esse und trinke eigentlich dasselbe wie vorher, nur insgesamt weniger", berichtet der bekannte Millionär. Manche Ärzte schätzen das Medikament allerdings als risikoreich ein, besonders, da noch keine Langzeitstudien vorliegen. Robert habe sich jedoch gut beraten lassen, versichert er. Seit sechs Monaten lasse er sich die umstrittenen Spritzen verschreiben – pro Monat kostet ihn das 180 Euro. "Am Ende des Tages spare ich so viel Geld damit. Also warum soll ich das nicht machen?", fragt er.

Auch seine Frau Carmen Geiss (59) versuchte, mithilfe der Spritzen ihr Gewicht zu reduzieren – jedoch ohne Erfolg. "Ich vertrage die nicht. Ich habe das damals auch versucht, aber ich habe sowieso einen sehr niedrigen Blutdruck", plaudert sie aus. Bei der zweifachen Mutter schlug es dann ins Gegenteil um. Schließlich soll es auch auf natürlichem Wege funktioniert haben: Carmen freut sich über acht Kilogramm weniger auf den Hüften.

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss mit seiner Tochter Shania Tyra Geiss

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss beim Bal De Noël 2023

