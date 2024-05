Mark Keller muss "Let's Dance" verletzungsbedingt verlassen

Traurige Neuigkeiten für die Fans von Let's Dance! Nach Tony Bauer (28) muss ein zweiter Kandidat die Tanzshow vor seinem Rauswurf verlassen. Auch Mark Keller (59) wird seine Tanzkünste nicht weiter unter Beweis stellen, wie RTL nun berichtet. In einem Video verkünden der Schauspieler und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (35) jetzt die enttäuschenden Neuigkeiten: "Es ist leider vorbei. Ich muss leider ausscheiden. Ich habe mich an der Achillessehne verletzt, und zwar schon letztes Mal nach dem Magic Moment."

Wie er weiter verrät, sei die Sehne leicht angerissen. Das Risiko, dass sie ganz reißen könne, sei jedoch zu groß. "Deswegen humpele ich da nicht weiter und muss mich bei euch bedanken, denn nur dank euch und dank ihr [Kathrin] bin ich so weit gekommen. [...] Ich habe so ein Stück von dem Traum, den ich als kleiner Junge hatte, erleben dürfen und das war etwas ganz Besonderes", schwärmt der "Bergdoktor"-Star. Dass er es so weit geschafft habe, sei mehr gewesen, als er sich erträumt hätte. Kathrin und Mark wollen das Studio aber noch nicht ganz hinter sich lassen: Wie der Hobby-Tänzer verspricht, werden er und seine Partnerin die anderen Kandidaten aus dem Publikum anfeuern.

Für ein bereits ausgeschiedenes Tanzpaar ist Marks Verletzung Glück im Unglück: An seiner Stelle werden Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) ab jetzt wieder das Tanzbein schwingen. "Es ist kaum zu glauben, aber wir sind wieder zurück! Leider geht es Mark nicht so gut und deshalb sind wir wieder zurück bei 'Let's Dance", erklärt die Schwester von Sarah Connor (43) ebenfalls in einem Video auf der RTL-Website. "Und haben wenig Zeit und müssen schnell zwei Choreos lernen, aber wir schaffen das!", zeigt sich Massimo zuversichtlich.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Marks vorzeitigem "Let's Dance" Aus? Ich finde es total schade. Ich hätte gerne noch mehr von ihm gesehen! Na ja, ich freue mich auf Lulu und Massimo! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de