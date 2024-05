Europa-Tourauftakt: Taylor Swift bedankt sich bei ihrem Team

Taylor Swift (34) haut ihre Fans regelmäßig mit ihren Shows der "Eras"-Tour aus den Socken. Die über dreistündige Show umfasst jedes Album, das Taylor jemals veröffentlicht hat. So auch die neue Platte "The Tortured Poets Department", die sie während ihrer zweimonatigen Tour-Pause herausgebracht hat. Taylors Crew hatte damit allerdings nur wenige Wochen, um die neuen Choreografien und Showeinlagen einzustudieren. Die harte Arbeit ihres Teams weiß Taylor sehr zu schätzen. "Meine Crew, meine Performer und meine Band haben in ihrer Pause unermüdlich daran gearbeitet, diese Überraschung für die Fans auf die Beine zu stellen. Ich bin so dankbar für all die Begeisterung, Leidenschaft und Liebe, die ihr uns entgegengebracht habt", schreibt sie in ihrem Post auf Instagram.

Der Auftakt der Tour in Paris ließ viele Fans ausrasten. Denn obwohl viele Swifties schon geahnt hatten, dass die neuen Songs in die Setlist aufgenommen werden, war der Umfang der neuen Ära für sie nicht vorhersehbar gewesen. Neben den sieben neuen Songs auf der Liste zeigte Taylor sich in 23 neuen Outfits! Auf X sammeln sich die Kommentare: "Sie ist die beste Performerin ihrer Generation. Keiner kann es so wie sie!", schreibt etwa ein Fan. Ein weiterer kommentiert: "Du hast dich selbst übertroffen, Taylor! Alles ist einfach so perfekt!" Ein anderer User meint: "Das neue Set ist unglaublich! Du hast es geschafft, eine perfekte Show noch besser zu machen."

Während Taylors Karriere gerade durch die Decke geht, scheint auch ihr Privatleben besser zu laufen als jemals zuvor. Ihr Partner Travis Kelce (34) hat zwar die allererste Show der Europatour verpasst, war aber bei den anderen Shows dabei. Zuletzt wurde er im Publikum zusammen mit Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (49) beim Feiern beobachtet. Wenn der Plan noch steht, wird er mit Taylor durch Europa reisen, solange sein Football-Team noch in der Off-Saison ist. So viel hatte er jedenfalls in einem früheren Interview mit Entertainment Tonight versprochen.

Getty Images Taylor Swift, Mai 2024

Getty Images Travis Kelce im November 2023

