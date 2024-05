So geht es Mark Keller nach ungewolltem "Let's Dance"-Aus

In diesem Jahr kämpfte Mark Keller (59) bei Let's Dance um den Titel des "Dancing Stars 2024". Nun muss der Schauspieler die Reise auf dem berühmten TV-Parkett jedoch unerwartet – und vor allem ungewollt – beenden. Der Grund ist eine Verletzung an der Achillessehne. "Mir geht es soweit sehr gut – natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge", erklärt er in einem aktuellen Interview mit RTL und fügt hinzu: "Es ist so, dass ich ein trauriges Auge habe, weil ich ausgeschieden bin – freue mich aber trotzdem, dass ich die anderen unterstützen kann."

Über den bevorstehenden Wechsel der Location sagt der Bergdoktor-Star weiter: "Es ist eine unglaublich tolle Location und ich hätte dort auch eine geile Inszenierung gehabt. [...] Ich wäre gerne dabei gewesen und hätte noch getanzt." Letztlich hätte das jedoch aufgrund seiner unverhofften Verletzung keinen Sinn ergeben, wie Mark weiter meint. "Es war einfach doof, aber ich muss sagen, ich hatte so eine tolle Reise bei 'Let's Dance'", lautet dennoch sein positives Fazit. Er selbst habe gedacht, dass das Abenteuer für ihn bereits nach Show zwei oder drei ein Ende finden würde – dass er es doch so weit geschafft hat, sei "mehr als [er] erwartet hat". Nun freue er sich auf die verbleibende Zeit als Zuschauer, in der er seine einstigen Tanzkollegen vom Publikum aus "bewundern" kann.

Dass Mark aus der Show ausscheidet, bedeutet für ein anderes Paar die überraschende Rückkehr: Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) dürfen in der kommenden Show am Freitagabend wieder auf das TV-Parkett treten. Ob die beiden sich in der Show dann erneut beweisen können und die Zuschauer doch noch auf ihre Seite ziehen werden, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte es schließlich ordentlich Kritik für die Schwester von Sarah Connor (43) geregnet. "Das mit dem Singen war keine gute Idee", hatte ein User auf X kommentiert, nachdem die Blondine in der vergangenen Show während ihrer "Magic Moment"-Performance zum Mikro gegriffen hatte.

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lulu zu "Let's Dance" zurückkehrt? Ich finde es super – sie hat eine zweite Chance verdient! Nicht so toll. Ich war leider kein Fan von ihr... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de