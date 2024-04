Fans einig: Dieser "Let's Dance"-Star zeigt größte Wandlung

Dieser Promi entpuppt sich als wahres Tanztalent! Seit einigen Wochen flimmert nun schon wieder die beliebte Tanzshow Let's Dance über die Bildschirme. Nun tanzen noch sieben Stars mit ihren zugeteilten Tanzprofis um den Pott. Einer der Kandidaten hat dabei eine ganz schöne Wandlung seit der ersten Show zu verzeichnen! Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 25. April, 9:19 Uhr] finden von insgesamt 1.031 Lesern 418 und somit ganze 40,5 Prozent, dass Mark Keller (58) bislang die größte Entwicklung an den Tag legt. Hinter dem Schauspieler folgt mit 255 Stimmen, was 24,7 Prozent entspricht, Jana Wosnitza (30).

Keine große Verbesserung ist laut den Abstimmungen bei Tony Bauer (28) zu sehen, der mit Anastasia Stan um den Titel Dancing Star 2024 tanzt. Nur 47 Leser und damit 4,6 Prozent finden, dass bei dem Komiker die größte Wandlung stattgefunden hat. Auch bei Lulu Lewe und Gabriel Kelly (22) ist laut den Zuschauern keine allzu große Verbesserung zu sehen.

Mark Keller hatte bei "Let's Dance" erstmals an der Seite von Ekaterina Leonova (37) beim Partnertausch gezeigt, was in ihm steckt. In der Sendung hatte er sogar den Bonuspunkt abstauben können. Auch eine Woche später konnte er von sich überzeugen – die Juroren vergaben sogar die Höchstpunktzahl von 30 Punkten für seinen Charleston.

RTL / Stefan Gregorowius Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

