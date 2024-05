Zurück zur Ex: "Make Love, Fake Love"-Toni war schockiert!

Bei Make Love, Fake Love verliebte sich Kandidat Xander in die Single-Dame Antonia Hemmer (24) und ließ seine Freundin Lisa für sie links liegen. Wie sich nun jedoch im großen Wiedersehen herausstellt, gab es für die zwei Ex-Partner nach der Show noch ein Comeback! Für Antonia ist das nur schwer verständlich. "Ich konnte es selbst nicht glauben. Lisa war so stark in der Show, sie war so rational. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu ihm zurückgeht", erzählt die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin schockiert bei "Punkt 8". Rund zwei Wochen, nachdem es zwischen ihr und Xander aus war, soll er sich wieder mit seiner Ex getroffen haben.

Beim Wiedersehen von "Make Love, Fake Love" berichtet Lisa aus ihrer Perspektive, wie es zu dem Liebes-Comeback kam. "Wir haben uns dann getroffen zum Aussprechen, wir haben uns da zum ersten Mal nach zwei Monaten wiedergesehen", berichtet die Kosmetikerin und erinnert sich: "Ich bin mit den Erwartungen hingegangen, dass ich ihm wahrscheinlich die Augen auskratzen möchte." Dann sei jedoch alles vertraut gewesen zwischen den beiden. "Wir haben dann gesagt, wir wollen es noch mal versuchen", gesteht Lisa. Sie habe versucht, sich die Situation schönzureden. Letzten Endes habe die Beziehung der beiden jedoch keine Chance mehr gehabt – es sei einfach zu viel zwischen ihnen vorgefallen.

Dass er in der Show mit den Gefühlen von zwei Frauen gespielt hat, ist Xander bewusst. "Ich habe das auch alles komplett unterschätzt. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so weit geht", gesteht er. Der Barkeeper sei "von Situation zu Situation mitgegangen" und habe plötzlich festgestellt, dass er bereits zu tief drin stecke. Letztendlich hat er zu keiner der beiden Frauen mehr Kontakt.

Anzeige Anzeige

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Anzeige Anzeige

RTL / privat "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Freundin Lisa

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Tonis Reaktion nachvollziehen? Ja klar, ich denke, das hat jeden überrascht... Nein, ich hab damit gerechnet, dass da noch mal was läuft! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de