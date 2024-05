Das sagen Mark Kellers Söhne zu seinem "Let's Dance"-Aus

Sie sind geteilter Meinung! Schweren Herzens musste Mark Keller (59) vor wenigen Tagen verkünden, dass er bei Let's Dance aufgrund einer Verletzung nicht mehr weitertanzen könne – dabei durfte der Schauspieler in dem Format große Erfolge feiern! Die beiden Söhne des Der Bergdoktor-Stars feuerten ihren Papa immer wieder begeistert aus dem Publikum heraus an. Was sagen sie zu Marks Tanz-Aus? "Papa, wenn du verletzt bist, dann entscheide richtig und pass auf. Es wäre schön, wenn du dabei bist, aber wenn's nicht geht, geht's nicht!", erinnert sich der Serienstar im Interview mit RTL an die Worte von Joshua. Aaron (31) habe seinen Vater dagegen nicht aufgeben sehen wollen und habe jede Möglichkeit in Betracht gezogen: "Gibt's nicht irgendwelche Spritzen? Du musst weiter!"

Auch Marks Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (35) findet es sehr schade, dass ihre gemeinsame "Let's Dance"-Reise vorbei ist. "Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass unsere Reise noch weitergeht... Gesundheit geht immer vor. Und unser Ziel, Old Hollywood aufs 'Let's Dance'-Parkett zu bringen, haben wir auf jeden Fall erreicht", erklärte die Tänzerin auf Instagram. Selbst Konkurrentin Ekaterina Leonova (37) findet liebe Worte: "Das ist so schade! Ich weiß, wie viel Spaß dir das Tanzen gemacht hat. Wir werden dich unendlich vermissen. Gute Besserung."

Für Mark rückt nun die in der vergangenen Woche ausgeschiedene Lulu Lewe nach. "Leute, ich kann es selber noch nicht fassen... Ich wurde heute Morgen angerufen und bin nach meinem Besuch im Gym nach Hause gerannt", erklärte die Sängerin völlig baff in ihrer Instagram-Story. Für den Familienvater tue es ihr aber leid. "Ich habe Mark so lieb gewonnen und ich wünsche ihm von Herzen eine gute Besserung", fügt Lulu noch hinzu.

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Mark Keller und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Frauke Ludowig, Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden so unterschiedlich reagieren? Nein, das überrascht mich doch... Ja, klar. Nur weil sie Brüder sind, müssen sie nicht dieselbe Meinung haben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de