Nach sechs Jahren: Ellen DeGeneres feiert ihr Comeback!

Für alle Fans von Ellen DeGeneres (66) gibt es jetzt gute Nachrichten! Wie die Streamingplattform Netflix nun verkündet, kehrt die Komikerin nach ganzen sechs Jahren mit einem Stand-up-Special Ende des Jahres zurück ins Fernsehen. "Es gibt niemanden, der so ist wie Ellen. Sie ist eine wahre Legende und Pionierin in vielerlei Hinsicht", heißt es in der offiziellen Bekanntgabe des Senders. Auch Ellen äußert sich bereits zu ihrem Netflix-Comeback. "Um die Fragen zu beantworten, die mir alle stellen: Ja, ich werde darüber sprechen. Ja, dies ist mein letztes Special [...]", erklärt die US-amerikanische Moderatorin vielsagend in einer Presseerklärung.

Dabei bezieht sich Ellen höchstwahrscheinlich auf den Arbeitsklima-Skandal der "The Ellen DeGeneres Show". Im Sommer 2020 hatten Beschwerden über Mobbing, Rassismus und sexuelle Belästigung zur Beendigung der zuvor sehr erfolgreichen Sendung geführt. Auch gegen die Komikerin selbst waren schwere Vorwürfe laut geworden. Offenbar will die Ehefrau von Portia de Rossi (51) in dem kommenden Netflix-Special diese Anschuldigungen nun thematisieren. Davon zeigen sich die Fans jedoch alles andere als begeistert. "Warum gebt ihr Ellen nach allem jetzt wieder eine Plattform?", fragt sich nicht nur ein Nutzer verärgert auf X.

In dieser schweren Zeit war Ellens Ehefrau ihr offenbar immer eine Stütze. Bereits im Jahr 2004 hatten sich die Schauspielerin und die Komikerin kennengelernt. Vier Jahre später gab sich das verliebte Paar in einer intimen Zeremonie in Los Angeles das Jawort. Auch 20 Jahre später wirken die Talkmasterin und die "Scandal"-Darstellerin noch immer wie frisch verliebt. Erst vor wenigen Wochen machte Ellen ihrer Herzensdame eine süße Liebeserklärung: "Du bist ein Geschenk und ich bin jeden Tag so dankbar für dich. Ich kann mich glücklich schätzen, dass du mich fast so sehr liebst wie Pferde!"

Getty Images Ellen DeGeneres bei den People's Choice Awards 2017

Getty Images Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi, Januar 2020

Freut ihr euch auf die bevorstehende Show von Ellen? Ja! Toll, dass sie zurück ins Fernsehen kehrt. Nicht wirklich. Es gab ja einen Grund, warum ihre Show abgesetzt wurde... Ergebnis anzeigen



