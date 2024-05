Das lief nach "Make Love, Fake Love" bei Toni und Xander!

Bei Make Love, Fake Love durchlebten Antonia Hemmer (24) und Xander eine Achterbahn der Gefühle: Der Münchner verliebte sich in die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin, obwohl er eigentlich mit Lisa Postel eine Partnerin an seiner Seite hatte. Doch wie ging es nach der Show für Antonia und Xander weiter? Sobald der Dreh beendet war, gönnten die zwei sich erst einmal einen Urlaub, wie sie jetzt beim Wiedersehen der Show auf RTL.plus ausplaudern. Auf Kreta lernten sie sich besser kennen und verlebten eine "wirklich schöne Zeit", doch es sollte nicht reichen. "Dann habe ich relativ schnell festgestellt, es kommt irgendwie doch nicht mehr von meiner Seite", gesteht die Blondine. Daraufhin habe sie zügig den Schlussstrich gezogen.

Diese Erkenntnis kam recht schnell – nach nur "drei, vier Wochen" war schon wieder alles aus zwischen den beiden. Und das, obwohl Xander seine Beziehung mit Lisa geopfert hatte, um eine Chance bei Antonia zu haben. Während er sich unmittelbar nach dem Finale recht unbeeindruckt zeigte von dem, was er seiner Ex in der Show angetan hatte, scheint er im Nachhinein etwas anders darüber zu denken. "Ja, natürlich hatte ich Mitleid mit Lisa. Es tut mir auch wahnsinnig leid und so was hat kein Mensch verdient", gestand er jüngst im Interview mit Promiflash.

Auch für Lisa kann die Zeit nicht einfach gewesen sein. Immerhin musste die Kosmetikerin während der Show am Fernseher mitverfolgen, wie ihr Xander sich in eine andere Frau verknallte. Erst im Finale konnte sie ihrem Partner und seiner neuen Flamme wieder gegenübertreten – eine besonders stressige Situation, wie sie im Gespräch mit Promiflash ausplaudert. Sie erinnert sich, dass sie "absolut überfordert" gewesen sei und sich nur gedacht habe: "Lisa, lass dir bloß nichts anmerken… Diese Genugtuung gibst du ihnen nicht und zeigst allen, wie stark du bist."

Make Love, Fake Love, RTL Xander und Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

