Bunter Mix: Das sind die "Let's Dance"-Tänze in dieser Woche

Die achte Show der diesjährigen Let's Dance-Staffel steht bereits in den Startlöchern – und nun wird auf Instagram auch schon bekannt gegeben, welche Tänze die Promis am Freitag übers Parkett bringen werden! Bei Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) wird es in dieser Woche sehr gefühlvoll: Die Sängerin und der Mann von Rebecca Mir (32) werden einen Contemporary tanzen. Bei Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) sowie Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) geht es hingegen mit einem Quickstep etwas flotter zu.

Damit aber noch nicht genug: Ann-Kathrin Bendixen und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (37) sowie Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) versuchen die Jury mit einem Samba von sich zu überzeugen. Tony Bauer (28) und Anastasia Stan versuchen hingegen in dieser Woche an einem Paso Doble. Magisch wird es sicherlich auch wieder bei Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) – das Duo will die Zuschauer mit einem klassischen Wiener Walzer verzaubern.

In der vergangenen Woche mussten direkt zwei Tanzpaare das Feld räumen: Am Ende traf es Biyon Kattilathu (39) und seine Partnerin Marta Arndt (34) sowie Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29). Die Fitness-Bloggerin zeigte sich im nachfolgenden Interview mit RTL ziemlich emotional – allerdings waren es Tränen der Dankbarkeit. "Ich hatte eine megatolle Zeit mit [Alexandru]. Ich erkenne mich kaum wieder [...]", erklärte sie.

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Sophia Thiel und Alexandru Ionel, 2024

