30 Punkte: "Let's Dance"-Kathrin ist stolz auf Mark Keller!

Mark Keller (58) hat Kathrin Menzinger (35) überzeugt! Das Duo schwebt derzeit in der Promi-Tanzshow Let's Dance über das Parkett. Am Freitag kam es vor dem Auftritt zu einem Zwischenfall: Die Lichter fielen aus und die beiden mussten warten, bis alles behoben war. Davon ließen sie sich aber nicht aus der Ruhe bringen, ganz im Gegenteil: Sie überzeugten die Jury – das Tanzpaar heimste die vollen 30 Punkte ein. Profitänzerin Kathrin ist begeistert von der Leistung ihres Promi-Schützlings, wie sie gegenüber RTL ausplaudert: "Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt, dass ihn das jetzt aus dem Konzept bringt. Du bist schon voll bereit und dann auf einmal doch nicht... Das ist schon nicht einfach, mit so einer Situation umzugehen." Dass der Schauspieler trotzdem so gut performt hat, begeistert sie: "Ich bin einfach nur stolz auf dich."

Auch Juror Joachim Llambi (59) konnte mit seiner Begeisterung nicht hinter dem Berg halten: Er sprang nach der Performance aus seinem Stuhl auf und forderte auch das Publikum auf: "Leute, alle aufstehen." Mark selbst hatte mit so einer Lobeshymne nicht gerechnet, wie er ebenfalls im Interview verrät: "Die 30 Punkte habe ich nicht erwartet und ich glaube es immer noch nicht, dass sie mir so gute Punkte gegeben haben."

Während sich Mark und Kathrin über den Punkteregen freuten und auch die Fans von sich überzeugen konnten, hatten zwei andere Tanzpaare weniger Glück: Sowohl Sophia Thiel (29) als auch Biyon Kattilathu (39) und ihre Tanzpartner Alexandru Ionel (29) und Marta Arndt (34) konnten die Fans mit ihrer Performance nicht ausreichend begeistern: Sie mussten die Show am Freitag verlassen. Doch trotz der Enttäuschung blickt der Glücksguru glücklich auf die Zeit in der Show zurück. "Natürlich ist man sehr traurig und enttäuscht. Aber ich bin auch sehr, sehr froh und dankbar für diese Reise, die toll war und ist", erklärte er ebenfalls im Interview mit RTL.

Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury 2024

Kathrin Menzinger und mark Keller bei "Let's Dance" 2024

