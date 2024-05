Dieser Star ist Mark Kellers absoluter "Let's Dance"-Favorit

Diesem Promi drückt Mark Keller (59) die Daumen! Der Schauspieler musste seinen Platz bei Let's Dance aufgrund einer Verletzung aufgeben. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, die beliebte Tanzshow weiterhin zu verfolgen und mitzufiebern. Besonders einem einstigen Mitstreiter wünscht er den Sieg. "Gabriel ist der Topfavorit", erklärt der Der Bergdoktor-Star gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er glaubt offenbar, dass er da nicht der Einzige mit der Ansicht ist: "Ich glaube, am Ende wird es Gabriel machen." Aber auch Detlef D! Soost (53) sollte im Rennen um den Pott nicht unterschätzt werden.

Jana Wosnitza (30) kann sich selbst vor Lob und Punkten in der Show kaum retten – doch auch die Moderatorin glaubt in dem Sohn von Angelo Kelly (42) bereits den Sieger der aktuellen Staffel zu sehen. "Also ich glaube, der hat sich schon sehr klar als Topfavorit herauskristallisiert", erklärt sie ebenfalls gegenüber dem Medium. Generell finde das TV-Gesicht seine Konkurrenz sehr stark. Jana fügt hinzu: "Ich fand von Anfang an in diesem Jahr das Teilnehmerfeld enorm stark und enorm ausgeglichen."

Auch den Zuschauern scheint es der Promi-Spross total angetan zu haben. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 11. Mai, 17:11 Uhr] geht hervor, dass Gabriel der Favorit von 1.000 von 2.276 Leserin ist. Das entspricht ganzen 43,9 Prozent. Mit 639 Stimmen und somit 28,1 Prozent ist ihm Jana auf den Fersen.

Getty Images Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Getty Images Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

