Neue "Der Bergdoktor"-Staffel: Mark Keller verrät Details

Fans von Der Bergdoktor aufgepasst: Die neue Staffel wird aufregend. Nachdem die vergangene Staffel der ZDF-Serie im März dieses Jahres zu Ende gegangen war, stehen jetzt endlich die neuen Folgen vor der Tür. Staffel 16 startet am 29. Dezember und es kommt nicht nur Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) für acht Folgen zurück, sondern auch Schauspieler Mark Keller (57) alias Dr. Alexander Kahnweiler. Und Mark gab jetzt einen ersten Einblick in die neue "Bergdoktor"-Staffel.

Bunte traf Mark zum Interview und dort verriet der Darsteller einige erste Details zu den neuen Folgen "Der Bergdoktor". "Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass die Menschen da draußen sich drauf freuen. Und sie können auf viele Dinge gespannt sein. Es passiert viel Verrücktes", meinte der 57-Jährige. Auch wenn er noch nicht zu viel verraten durfte, offenbarte er jedoch eines: Vor allem die Damen werden für viel Chaos sorgen. "Ich spoilere nicht, aber auch mir geht es an den Kragen. [...] Sehr schwere Zeit für Doktor Kahnweiler", scherzte er.

In der Pause zwischen den beiden Staffeln "Der Bergdoktor" war Mark allerdings nicht untätig. Unter anderem beeindruckte er die Zuschauer bei The Masked Singer. Er versteckte sich in Staffel sechs unter der Maske des Dornenteufels. Und das Versteckspiel schien ihm großen Spaß gemacht zu haben: "Ich finde das Kostüm natürlich geil. Das ist wie so ein Avengers-Kostüm!"

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Instagram / markkeller_official Mark Keller, Schauspieler

Getty Images Mark Keller beim Finale von "The Masked Singer" 2022

