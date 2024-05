Halle Bailey teilt zum Muttertag intime Einblicke der Geburt

Halle Bailey (24) feiert ihren ersten Muttertag als Mama! Die Schauspielerin und ihr Partner DDG (26) begrüßten vor wenigen Monaten ihr erstes Kind auf der Welt: Sohn Halo. Zum Muttertag teilt die "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin auf Instagram einen intimen Einblick in die vergangenen Monate. Unter anderem zeigt Halle sich kurz vor der Geburt im Krankenhaus und kurz danach – den kleinen Halo liebevoll in den Armen. In weiteren Clips kuschelt sie mit ihrem Baby im Bett oder knutscht ihn ab.

Wie glücklich Halle als frischgebackene Mama ist, macht sie in dem Video deutlich. Auch in der Caption des Reels schwärmt die 24-Jährige: "Mein erster Muttertag. Die größte Liebe, die ich je gekannt habe." Ihr Partner DDG, der mit bürgerlichem Namen Darryl Dwayne Granberry Jr. heißt, kommentiert den Post ebenfalls liebevoll. "Die beste Mutter aller Zeiten", widmet er seiner Partnerin süße Worte.

Seitdem Halo auf der Welt ist, hat Halle neben all der Freude und dem Glück aber auch mit einer postpartalen Depression zu kämpfen. "Ich fühle mich wie ein völlig anderer Mensch, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich fühle mich, als wäre ich in einem völlig neuen Körper und wüsste nicht, wer ich bin", gab sie kürzlich im Interview mit Entertainment Tonight zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey kurz vor der Geburt

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn Halo, im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Halles Video? Sehr berührend! Nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de