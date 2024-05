Abnehmerfolg dank Ozempic? Kelly Clarkson spricht Klartext

Kelly Clarkson (42) strahlt derzeit mit einer neuen Silhouette. Wie die Sängerin es geschafft hat, ihr Gewicht zu reduzieren, wirft bei ihren Fans einige Fragen auf. "Alle denken, es sei Ozempic, aber das ist es nicht", rechtfertigt sich Kelly jetzt in ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show". Zu den Diabetes-Spritzen habe sie nicht gegriffen, um die Pfunde zum Schmelzen zu bringen, jedoch hatte sie ein anderes Mittel an ihrer Seite. Denn: Sie erklärt, sie habe mit Schilddrüsenproblemen zu kämpfen. Ihr Arzt hat sie schon seit Langem überreden wollen, diese medikamentös zu behandeln. "Es ist etwas anderes. Es ist etwas, das hilft, den Zucker abzubauen. Mein Körper macht das nicht richtig", berichtet die "Breakaway"-Interpretin.

Zusätzlich zu dem Medikament, das sie weiter nicht benennt, steckt auch ein veränderter Lebensstil hinter ihrem Abnehmerfolg. Seit ihrer Jugend soll die Talkmasterin ein schwieriges Verhältnis zu Essen und Diäten haben. Damit einher ging angeblich ein Auf und Ab auf der Waage. Für das Wohl ihrer Kinder habe Kelly nun damit aufgeräumt. "Sie möchte mit gutem Beispiel vorangehen und ihnen zeigen, wie man gesund ist und auf sich selbst aufpasst", berichtete ein Insider laut OK! Magazine jüngst über ihre Motivation.

Geholfen haben soll der ehemaligen The Voice-Jurorin ein "gesunder Mix" aus bewusster Bewegung und Ernährung. "Ein Spaziergang durch die Stadt ist echtes Training", betonte Kelly gegenüber People. Doch neben Spaziergängen mit ihren Hunden und Aktivitäten mit ihren zwei Kids River Rose und Remington Alexander setzt sie mittlerweile auch auf eine proteinreiche Ernährung.

Getty Images Kelly Clarkson bei den 57. Academy of Country Music Awards in Las Vegas im März 2022

Getty Images Kelly Clarkson in New York City im November 2023

