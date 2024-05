À la Marilyn Monroe: Kim Kardashian trägt Kurzhaarfrisur

Erst vor wenigen Wochen überraschte Kim Kardashian (43) ihre Fans mit einer frisch blondierten Mähne. Auf der Met Gala präsentierte sich die Unternehmerin dann mit hüftlangen blonden Haaren und zog so nicht nur mit ihrem extravaganten Kleid alle Blicke auf sich. Doch nur kurz nach dem exklusiven Event zeigt sich die vierfache Mutter erneut mit einer veränderten Haarpracht: Auf Schnappschüssen, die People vorliegen, trägt Kim nun einen Kurzhaarschnitt im Stil von Marilyn Monroe (✝36). Auf den Fotos trägt die Skims-Gründerin eine schwarze Basketballmütze, unter der ihre neuen kinnlangen Haare hervorblitzen.

In den letzten Wochen hatte es Kim nicht gerade leicht: In der Netflix-Show "The Roast of Tom Brady" hatte auch die Reality-TV-Darstellerin einen Auftritt. Allerdings musste sie böse Buhrufe aus dem Publikum über sich ergehen lassen. Auch ihr Look für die Met Gala sorgte für viel Wirbel im Netz. "Es sieht aus, als hättest du Schmerzen", schrieb ein entsetzter User.

Neue Kraft kann Kim aber im Kreise ihrer Familie tanken: Am vergangenen Wochenende schmiss die The Kardashians- Bekanntheit eine Geburtstagsparty für ihren jüngsten Sohn Psalm West (5). Auf Instagram ließ sie die Fans an dem besonderen Tag teilhaben. "Mein Baby ist fünf!", kommentierte sie einen niedlichen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann zeigt.

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

Instagram / kimkardashian Psalm West mit seiner Mama Kim Kardashian, im Mai 2024

